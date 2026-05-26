Un nuovo sistema di accesso senza chiavi è stato presentato: si chiama Keypad 2 NFC di Nuki. Si tratta di un dispositivo che permette di sbloccare le porte tramite tecnologia NFC, eliminando la necessità di chiavi fisiche o app. La serratura smart di Nuki, nota per i dispositivi di apertura elettronici, ha ora aggiunto questa funzionalità per semplificare l’ingresso senza strumenti tradizionali.

Nuki è uno dei brand più attivi nel mondo delle serrature smart, quei gira chiave elettrici che permettono di rinunciare alle chiavi fisiche per aprire la porta. Dopo aver rinnovato la gamma delle smart lock (con i nuovi modelli con motori più potenti), introduce l’ultimo tassello: un tastierino numerico con NFC in aggiunta alle altre funzioni precedenti, cioè l’apertura tramite combinazione e il lettore di impronte digitali. Come funziona e come va. Nuki Keypad 2 non rivoluziona rispetto al modello precedente, ma incrementa le possibilità di utilizzo. Di base è uguale a prima, almeno nell’aspetto e nelle dimensioni: davanti c’è un tastierino numerico e sulla parte bassa un lettore di impronte digitali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Addio chiavi, addio app: ecco Keypad 2 NFC di Nuki

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