L’app IO introduce IT-Wallet, un nuovo portafoglio digitale che consente ai cittadini di conservare più di 200 tipi di certificazioni e documenti personali. La novità mira a rendere più semplice e immediato l’accesso ai documenti, eliminando la necessità di supporti cartacei. La funzionalità si integra nell’app già utilizzata per varie pratiche, offrendo uno strumento unico per la gestione digitale dei certificati.

L’app IO sta trasformando la gestione dei documenti personali attraverso il lancio di IT-Wallet, un portafoglio digitale che permetterà ai cittadini di archiviare oltre duecento tipologie di certificazioni. L’iniziativa, attiva a partire dall’8 aprile 2026, mira a eliminare l’uso dei supporti plastificati nei controlli burocratici. Il sistema ha già registrato milioni di attivazioni e il caricamento di numerosi file, dimostrando una rapida integrazione tra la popolazione e questa nuova tecnologia. Al momento, l’applicativo ospita già la tessera sanitaria, la patente di guida e la carta europea per la disabilità, ma l’obiettivo è un’espansione costante del catalogo documentale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio plastica: IT-Wallet rivoluziona 200 documenti nell’app IO

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