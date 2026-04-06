Da oggi, i cittadini italiani potranno conservare più di 200 documenti digitali all’interno di IT-Wallet, la sezione dell’app IO dedicata alla gestione dei documenti. Questa novità consente di sostituire via smartphone il portafoglio tradizionale, offrendo un’alternativa digitale per l’archiviazione e l’accesso ai documenti di uso quotidiano. L’inserimento di questi documenti rappresenta un passo avanti verso l’utilizzo di strumenti digitali per le operazioni di tutti i giorni.

L’integrazione di oltre 200 documenti digitali all’interno di IT-Wallet, il sistema inserito nell’app IO, permetterà ai cittadini italiani di sostituire progressivamente il portafoglio fisico con uno smartphone. Questa evoluzione, coordinata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (Ipzs), mira a snellire drasticamente l’interazione tra utente e pubblica amministrazione. Il progetto ha avuto inizio nel 2024 come fase sperimentale per creare un’identità digitale certificata. A partire da gennaio 2025, l’accesso è stato esteso a tutta la platea degli utenti dell’app IO, raggiungendo i 10 milioni di attivazioni e processando circa 17,3 milioni di documenti caricati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio portafoglio: 200 documenti digitali arrivano nell’app IO

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