Bologna, 26 maggio 2026 – È scomparso a 99 anni il partigiano Renato Romagnoli. “Italiano” è stato uno dei più importanti protagonisti della liberazione della città dal nazifascismo: dopo la Seconda guerra mondiale è stato insignito della Medaglia d’Argento al Valor Militare. È stato storico amministratore e presidente dell’Anpi bolognese. La storia del partigiano “Italiano”: da operaio alla resistenza. Romagnoli è nato a Bologna il 20 dicembre 1926. Dopo la licenza all’Istituto d'avviamento professionale diviene operaio alle Officine Civolani della Bolognina. Entrato in rapporto con militanti comunisti, sul finire del 1942 aderisce al Partito Comunista Italiano svolgendo attività clandestina per l’organizzazione degli scioperi per la pace. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Addio al partigiano Italiano, è morto a 99 anni Renato Romagnoli. “Se ne va uno dei simboli della Resistenza”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La vita TORMENTATA di MIKE BONGIORNO era molto più OSCURA di quanto IMMAGINASSIMO

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Addio a Renato Romagnoli, è morto a 99 anni il partigiano Italiano: “Se ne va uno dei simboli della Resistenza”

Leggi anche: Addio a Renato Romagnoli, il partigiano Italiano delle battaglie di Porta Lame e Bolognina

Temi più discussi: Renato Romagnoli, è morto a 99 anni il partigiano Italiano. Combatté a porta Lame e alla Bolognina; Caja lascia la Fortitudo dopo la sconfitta a Verona: Abbiamo fatto un percorso incredibile; Conte saluta il Napoli, De Laurentiis al bivio: offerti 2 miliardi, dagli Usa trattativa avanzata.

Addio a Renato Romagnoli, il partigiano Italiano delle battaglie di Porta Lame e Bolognina x.com

Addio al partigiano Italiano, aveva 99 anniÈ morto Renato Romagnoli, il partigiano Italiano, tra gli ultimi protagonisti viventi della Liberazione di Bologna. Nato nel capoluogo emiliano il 20 dicembre 1926, quest'anno avrebbe compiuto 100 a ... avvenire.it

Addio a Renato Romagnoli, è morto a 99 anni il partigiano italiano: Se ne va uno dei simboli della ResistenzaSi è spento lo storico amministratore dell’Anpi provinciale. Ha partecipato alle battaglie di Porta Lame e della Bolognina. Lepore e De Maria: Un pezzo di Bologna ... msn.com