Entro il 18 marzo, le Commissioni Lavoro devono esprimersi sul parere riguardante la trasparenza salariale, in attuazione della direttiva europea approvata nel 2023. La normativa prevede nuove regole per la pubblicazione delle retribuzioni e la trasparenza delle differenze salariali tra i lavoratori. Gli Stati membri sono chiamati a recepire questa direttiva entro la scadenza stabilita.

Dieci giorni a Montecitorio per fare sintesi e poi l’approvazione finale da parte del Consiglio dei Ministri: questo l’iter del recepimento in Italia della direttiva sulla trasparenza salariale (2023970). Entro il 18 marzo, infatti, le Commissioni Lavoro di Camera e Senato devono esprimere un parere sullo schema di decreto che introduce importanti novità a favore dell’equità salariale tra uomini e donne, sia in fase di assunzione che di crescita professionale. Una piccola rivoluzione che si applicherà a tutte le imprese, con un onere aggiuntivo di rendicontazione a partire dal 2027 per le imprese più grandi (con più di 100 dipendenti). Le commissioni nelle scorse settimane hanno audito e raccolto memorie scritte dalle parti sociali. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Trasparenza salariale, entro il 18 marzo il parere delle Commissioni Lavoro

Potrai conoscere lo stipendio dei colleghi: trasparenza salariale, come cambia il lavoro in ToscanaFirenze, 15 gennaio 2026 – La direttiva europea sulla trasparenza retributiva apre una fase nuova per il mondo del lavoro.

Leggi anche: Sai quanto guadagna il tuo collega? L'importanza della trasparenza salariale sul lavoro

