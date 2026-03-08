Trasparenza salariale entro il 7 giugno stipendio negli annunci e più controlli

Entro il 7 giugno 2026, gli Stati membri dovranno rendere pubblici i dati sugli stipendi e inserire i dettagli salariali negli annunci di lavoro. La normativa prevede anche l’introduzione di controlli più stringenti per verificare la conformità delle aziende alle nuove regole sulla trasparenza salariale. Questi cambiamenti coinvolgono imprese di diverse dimensioni e settori.

La trasparenza salariale si avvicina a passi veloci: entro il 7 giugno 2026 gli Stati membri dell’ Unione europea dovranno recepire la nuova direttiva comunitaria che introduce una serie di obblighi per le imprese con l’obiettivo di garantire trasparenza negli annunci e pari retribuzione per pari lavoro. La normativa rappresenta uno degli interventi più incisivi degli ultimi anni contro il gender pay gap, il divario salariale tra uomini e donne. Stipendio negli annunci di lavoro e nuove regole nelle assunzioni. L’obiettivo della direttiva è trasformare l’equità salariale da semplice principio a obbligo verificabile. Uno dei cambiamenti più rilevanti riguarda il processo di selezione del personale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Stipendio: in arrivo a giugno la trasparenza salarialeTRASPARENZA SALARIALE – Il Governo Meloni ha tempo fino al 6 giugno per recepire le nuove direttive dell’Unione Europa.

Potrai conoscere lo stipendio dei colleghi: trasparenza salariale, come cambia il lavoro in ToscanaFirenze, 15 gennaio 2026 – La direttiva europea sulla trasparenza retributiva apre una fase nuova per il mondo del lavoro.

