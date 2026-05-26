Addio ad Anguissa | il centrocampista potrebbe accettare

Il centrocampista potrebbe lasciare il Napoli, con offerte da altri club che avanzano. La trattativa tra le parti è in corso, ma ancora nessuna decisione definitiva è stata presa. La società sta valutando le proposte ricevute, mentre il giocatore si sta confrontando con i propri agenti. La possibile cessione si inserisce in un quadro di cambiamenti in atto nella rosa. Attualmente, non ci sono comunicazioni ufficiali riguardo a una firma o a una conferma definitiva.

Il futuro di Frank Anguissa sembra essere sempre più lontano da Napoli. Il centrocampista camerunense, uno dei protagonisti delle ultime stagioni azzurre, avrebbe infatti vagliato l’opzione per accettare la proposta del Besiktas, club turco pronto a puntare forte su di lui in vista della prossima stagione. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il giocatore avrebbe già dato il proprio assenso al trasferimento, attirato da un’offerta economica molto importante Adesso resta da trovare l’intesa definitiva tra i due club. Il Napoli, infatti, non ha intenzione di svendere uno dei suoi uomini più esperti e continua a chiedere una cifra compresa tra i 20 e i 25 milioni di euro per lasciarlo partire. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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