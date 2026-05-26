Addio ad Anguissa | il centrocampista ha accettato

Il centrocampista camerunense ha accettato l'offerta di un club turco, lasciando il Napoli. Dopo le ultime stagioni come protagonista, si trasferirà in Turchia per la prossima stagione. La trattativa con il Besiktas si è conclusa positivamente, e il giocatore si prepara a partire. Non sono stati comunicati dettagli economici o ufficializzazioni, ma l'accordo sembra ormai definito. La decisione segna un cambiamento importante nel reparto mediano della squadra azzurra.

Il futuro di Frank Anguissa sembra essere sempre più lontano da Napoli. Il centrocampista camerunense, uno dei protagonisti delle ultime stagioni azzurre, avrebbe infatti accettato la proposta del Besiktas, club turco pronto a puntare forte su di lui in vista della prossima stagione. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il giocatore avrebbe già dato il proprio assenso al trasferimento, attirato da un’offerta economica molto importante Adesso resta da trovare l’intesa definitiva tra i due club. Il Napoli, infatti, non ha intenzione di svendere uno dei suoi uomini più esperti e continua a chiedere una cifra compresa tra i 20 e i 25 milioni di euro per lasciarlo partire. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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