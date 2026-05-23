Il centrocampista camerunense ha raggiunto un accordo con il Besiktas e potrebbe lasciare il Napoli questa estate. La partenza dal club partenopeo sembra ormai certa, con il trasferimento che potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane. Non sono stati forniti dettagli sull’intesa o sui tempi, ma la volontà di cambiare squadra è evidente. La situazione si definisce mentre si avvicina la fine della stagione calcistica.

Come svela il quotidiano Il Mattino, il giocatore camerunense sarebbe finito nel mirino del Besiktas, che da tempo segue il centrocampista. Le ultime indiscrezioni parlano di una possibile cessione già nella prossima sessione estiva. Il Besiktas avrebbe fatto passi concreti nella trattativa, arrivando a un principio di accordo con il calciatore. Anguissa avrebbe accettato un contratto da circa 4 milioni di euro a stagione, pronto a trasferirsi in Turchia qualora l’operazione si concretizzasse. Il Napoli chiede almeno 20 milioni, ma il Besiktas non ha ancora soddisfatto la richiesta. La trattativa resta aperta ma complessa, con una forte distanza tra le parti coinvolte. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Addio Anguissa, il calciatore ha l’accordo col Besiktas

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mercato NapoliOre Caldissime! Accordo con il Siviglia in Arrivo!

Sullo stesso argomento

Inter, rivoluzione in difesa e conferme su Solet: accordo raggiunto col calciatoredi Alberto PetrosilliIl club lavora al futuro del reparto arretrato tra addii pesanti e nuovi innesti: accordo raggiunto con Solet, centrale...

Napoli, Manna anticipa tutti e chiude il primo acquisto di giugno. De Maggio: “Accordo col calciatore”Il Napoli continua a muoversi con attenzione sul mercato internazionale e nelle ultime ore è emerso con forza il nome di Exequiel Zeballos, giovane...

Ai titoli di coda l'avventura al Napoli di Zambo Anguissa L'addio del centrocampista camerunense sembra sempre più probabile, e il poco minutaggio delle ultime partite è solo uno dei tanti indizi che fanno ipotizzare una sua cessione Secondo Il Mattino, x.com

Rasmus Højlund: Adesso sono UFFICIALMENTE un giocatore del Napoli e dico addio al Manchester United. reddit

Addio Napoli, Anguissa via per circa 20 milioni: la destinazioneProseguono le grandi manovre di mercato in casa azzurra in vista della prossima stagione: le ultimissime. Grazie al convincente successo ottenuto sul campo del Pisa, il Napoli ottiene la matematica qu ... calciomercato.it

Addio a Napoli: Anguissa parte per circa 20 milioni, quale sarà la destinazioneCon la matematica certezza della qualificazione alla prossima Champions League, maturata dopo la vittoria sul campo del Pisa, il Napoli può finalmente ... news-sports.it