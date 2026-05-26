Il 26 maggio 2026 è morta Venere Scaranna, nota per aver lasciato l'Unione donne in Italia nel 1972, dove lavorava come contabile, ritenendo l'organizzazione troppo radicalizzata. Dopo aver abbandonato l’Udi, ha intrapreso una carriera come prima vigilessa donna in Italia. La sua scelta ha attirato attenzione per il suo coraggio e per aver rappresentato un esempio di emancipazione femminile.

Ravenna, 26 maggio 2026 – “È stata un esempio di emancipazione, freschezza e coraggio. Nel 1972 si licenziò dall’ Udi (Unione donne in Italia, ndr), dove lavorava come contabile, perché secondo lei si era radicalizzata. Poi vinse il concorso e divenne la prima vigilessa d’Italia. Ha sempre sostenuto che le conquiste le donne le possono fare insieme agli uomini”. Così la figlia Paola Parigi, ricorda Venere Scaranna, prima vigilessa d’Italia a Ravenna per quindici anni dal 1973, scomparsa a 83 anni nell’isola di Sant’Antioco, in Sardegna, dove si era trasferita con la famiglia e dove ieri si è tenuta la camera ardente a Calasetta. Oggi la salma partirà per il crematorio di Cagliari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Addio a Venere Scaranna: “Lasciò l’Udi e diventò prima vigilessa d’Italia. Esempio di coraggio”

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