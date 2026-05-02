Il presidente del Consiglio ha espresso parole di commozione per la scomparsa di Alex Zanardi, definendolo un esempio di coraggio e dignità. La sua morte ha suscitato reazioni di tristezza e ricordo tra i rappresentanti istituzionali e nel mondo dello sport, dove Zanardi era riconosciuto come una figura storica. La notizia ha fatto il giro dei media e ha portato a numerosi messaggi di cordoglio.

Parole di profonda commozione da parte del presidente del Consiglio Giorgia Meloni per la scomparsa di Alex Zanardi, figura simbolo dello sport italiano e internazionale. “L’Italia perde un grande campione e un uomo straordinario”, ha dichiarato il premier, sottolineando come Zanardi sia stato capace di trasformare ogni prova della vita in una lezione di coraggio, forza e dignità. Un esempio che va ben oltre i risultati sportivi, diventando un punto di riferimento umano per milioni di persone. Nel suo messaggio, Meloni ha evidenziato la straordinaria capacità dell’atleta di rimettersi in gioco anche davanti alle sfide più dure, affrontate sempre con determinazione, lucidità e una forza d’animo fuori dal comune.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Meloni: “Zanardi esempio di coraggio e dignità, l’Italia perde un grande campione”

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