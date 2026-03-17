Oggi la comunità si riunisce per l’ultimo saluto a Omar Turati, morto a causa della Sclerosi Laterale Amiotrofica. Omar, colpito da una malattia severa, aveva affrontato la diagnosi con determinazione, diventando un esempio di forza nel suo percorso. La sua scomparsa ha suscitato commozione tra amici e parenti, che hanno voluto ricordarlo attraverso parole di affetto e riconoscenza.

Oggi l’ultimo saluto a Omar Turati, piegato dalla Sclerosi Laterale Amiotrofica. Un uomo che aveva saputo trasformare una diagnosi durissima in una straordinaria testimonianza di coraggio. Musicista e autore non ha mai smesso di scrivere musica anche quando il corpo non gli permetteva più di muoversi, arrivando a comporre grazie al solo movimento degli occhi. La sua storia cambia improvvisamente nel luglio del 2003, quando gli viene diagnosticata la Sla. Fino a quel momento la sua vita era stata scandita dallo studio, dalla musica e dall’insegnamento. Nel 1997 si era diplomato in chitarra classica e, nello stesso anno, aveva iniziato a insegnare nelle scuole di musica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’addio della comunità a Omar: "Esempio di coraggio per tutti"

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