Addio a Timmy | la morte della balena scuote la società tedesca

Notizia in breve

La morte di Timmy, una balena di 20 anni, ha diviso l’opinione pubblica in Germania. L’animale era rimasto intrappolato in una baia e aveva ricevuto cure intensive prima di morire. L’operazione di salvataggio, che ha coinvolto diverse organizzazioni, ha suscitato critiche e discussioni sulla gestione. La vicenda ha diviso la società tra chi appoggiava gli sforzi di recupero e chi li considerava inutili o dannosi.