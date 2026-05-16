La balena Timmy trovata morta in Danimarca

Una megattera trovata morta al largo dell’isola danese di Anholt è stata identificata come la stessa balena salvata due settimane prima dopo vari spiaggiamenti sulle coste tedesche del Mar Baltico. La carcassa è stata rinvenuta recentemente e, grazie a un riconoscimento tramite foto e segni distintivi, si è confermato che si tratta dell’animale che era stato soccorso in precedenza. La scoperta ha suscitato interesse tra gli esperti di fauna marina, che seguono da vicino il caso.

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