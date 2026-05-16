La balena Timmy trovata morta in Danimarca
Una megattera trovata morta al largo dell’isola danese di Anholt è stata identificata come la stessa balena salvata due settimane prima dopo vari spiaggiamenti sulle coste tedesche del Mar Baltico. La carcassa è stata rinvenuta recentemente e, grazie a un riconoscimento tramite foto e segni distintivi, si è confermato che si tratta dell’animale che era stato soccorso in precedenza. La scoperta ha suscitato interesse tra gli esperti di fauna marina, che seguono da vicino il caso.
Una megattera trovata morta al largo dell’isola danese di Anholt è stata identificata come la stessa balena salvata due settimane fa dopo diversi spiaggiamenti sulle coste tedesche del Mar Baltico. L’animale, soprannominato “Timmy” o “Hope”, era stato trasferito il 2 maggio verso il Mare del Nord tramite una speciale operazione di recupero. Le autorità danesi hanno confermato l’identità della balena grazie a un dispositivo di localizzazione recuperato sul suo dorso. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it
Balena trovata morta: è Timmy Il mistero della megattera
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