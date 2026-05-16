La balena Timmy trovata morta in Danimarca

Da lapresse.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una megattera trovata morta al largo dell’isola danese di Anholt è stata identificata come la stessa balena salvata due settimane prima dopo vari spiaggiamenti sulle coste tedesche del Mar Baltico. La carcassa è stata rinvenuta recentemente e, grazie a un riconoscimento tramite foto e segni distintivi, si è confermato che si tratta dell’animale che era stato soccorso in precedenza. La scoperta ha suscitato interesse tra gli esperti di fauna marina, che seguono da vicino il caso.

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Una megattera trovata morta al largo dell’isola danese di Anholt è stata identificata come la stessa balena salvata due settimane fa dopo diversi spiaggiamenti sulle coste tedesche del Mar Baltico. L’animale, soprannominato “Timmy” o “Hope”, era stato trasferito il 2 maggio verso il Mare del Nord tramite una speciale operazione di recupero. Le autorità danesi hanno confermato l’identità della balena grazie a un dispositivo di localizzazione recuperato sul suo dorso. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Balena trovata morta: è Timmy Il mistero della megattera

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