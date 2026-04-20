Al Teatro delle Arti una serata alla memoria di Lanciotto Ballerini partigiano italiano e simbolo della Resistenza toscana

Il Teatro delle Arti di Lastra a Signa ha ospitato una serata dedicata a Lanciotto Ballerini, partigiano italiano e medaglia d'oro al valor militare. L’evento si è svolto alla vigilia del 25 aprile, Festa della Liberazione, e ha ricordato la figura di Ballerini, considerato un simbolo della Resistenza toscana. La serata ha previsto interventi e proiezioni in ricordo del combattente e della lotta antifascista.

Alla vigilia del 25 Aprile, Festa della Liberazione, il Teatro delle Arti di Lastra a Signa dedica una serata alla memoria di Lanciotto Ballerini, partigiano italiano, medaglia d'oro al valor militare alla memoria, simbolo della Resistenza toscana.Chi era Lanciotto Ballerini. Nato a Campi.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Leggi anche: Nel Brindisino una delle aziende simbolo della resistenza alla Xylella Manuela Arcuri al Teatro Delle Arti di Salerno: serata evento per la presentazione del film “Tradita”Salerno si prepara ad accogliere una delle icone più amate del cinema e della TV italiana. Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Al Teatro delle Arti una serata alla memoria del partigiano Lanciotto Ballerini; 190aec35-29cd-469d-830e-1fc7a2e87f56. Al Teatro delle Arti una serata alla memoria del partigiano Lanciotto BalleriniAlla vigilia del 25 Aprile, Festa della Liberazione, il Teatro delle Arti di Lastra a Signa dedica una serata alla memoria di Lanciotto Ballerini, ... gonews.it