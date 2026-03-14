Messaggio struggente di Renato Zero per l’addio a Enrica Bonaccorti | Passerai ancora da me lascerò aperta la porta

Un messaggio di Renato Zero rivolto a Enrica Bonaccorti è stato diffuso dopo la sua scomparsa. Zero ha scritto che passerà ancora da lei e che lascerà aperta la porta. La cerimonia funebre si è svolta nella Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo a Roma, accompagnata dalla musica della canzone “Lontananza”, che ha suscitato grande emozione tra i presenti.

L’addio ad Ernrica Bonaccorti sulle note della “Lontananza”. Grande commozione nella Chiesta degli Artisti, in piazza del Popolo, a Roma. Il feretro della conduttrice amatissima è stato accolto da un lungo applauso di parenti, amici e colleghi. Le note del celebre brano di Domenico Modugno, il cui testo porta anche la firma della Bonaccorti. Fiori bianchi e un pianoforte a coda per salutarla. In chiesa alcuni alberelli di limone, per rispettare la volontà dell’artista di non avere fiori recisi al suo funerale. Una scia di affetto per il volto gentile della tv: donna colta, preparata, professionista preparata. Renato Zero, suo amico carissimo, non ha retto: Il messaggio struggente di Renato Zero. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Messaggio struggente di Renato Zero per l’addio a Enrica Bonaccorti: “Passerai ancora da me, lascerò aperta la porta” Articoli correlati Leggi anche: Funerali Bonaccorti, il messaggio di Renato Zero: “Lascerò aperta la porta” Addio a Enrica Bonaccorti, il regalo speciale di Renato Zero al concerto a Roma(Adnkronos) – Un abbraccio destinato a restare nella memoria, quello tra Renato Zero e Enrica Bonaccorti, la conduttrice scomparsa oggi, giovedì 12... Renato Zero abbraccia Enrica Bonaccorti - L’ OraZero in tour Altri aggiornamenti su Renato Zero Enrica Bonaccorti, i funerali: il messaggio di Renato Zero e la folla. La figlia Verdiana ringrazia i presenti: mamma ha sentito il vostro amoreFiori bianchi e pianoforte a coda pronto all'interno della Chiesa di Santa Maria in Montesanto, nota come Chiesa degli Artisti, in piazza del Popolo a Roma, per i funerali ... ilmessaggero.it Enrica Bonaccorti, il messaggio di Renato Zero ai funerali: «Sorella, amica, complice». Folla in piazza del Popolo, da Magalli ad Alba PariettiFiori bianchi e pianoforte a coda pronto all'interno della Chiesa di Santa Maria in Montesanto, nota come Chiesa degli Artisti, in piazza del Popolo a Roma, per i funerali ... ilmattino.it