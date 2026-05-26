Addio a Petrini | il futuro dello Slow tra cibo e nuova scienza

È morto Petrini, figura riconosciuta nel movimento Slow. La discussione si concentra sulle potenzialità della Slow Science nel ridurre la burocrazia che ostacola la ricerca. Si evidenzia come i finanziamenti centralizzati possano limitare l’innovazione scientifica. Le domande principali riguardano il ruolo che la Slow Science potrebbe avere nel favorire un approccio più libero e sostenibile alla ricerca.

? Domande chiave Come può la Slow Science salvare la ricerca dalla burocrazia?. Perché i grandi finanziamenti centralizzati bloccano l'innovazione scientifica?. Cosa rischia la scienza se privilegia solo la velocità operativa?. Come si può integrare la riflessione lenta nelle università moderne?.? In Breve La Slow Science nasce nel 2006 da una lettera inviata alla rivista Nature.. Il modello Slow si ispira al pensiero del filosofo Edgar Morin.. La critica riguarda la concentrazione dei finanziamenti per oltre trent'anni.. Il movimento mira a superare le disparità di genere nella ricerca scientifica.. La scomparsa di Petrini apre un interrogativo profondo sul futuro del movimento Slow e sulla possibilità di trasformare la filosofia della qualità in una riforma strutturale della ricerca scientifica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Carlo Petrini è morto, addio al fondatore di Slow Food

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