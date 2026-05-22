Addio a Carlo Petrini morto a 76 anni il fondatore di Slow Food e Terra Madre | ridefinì il rapporto tra uomo natura e cibo
Il movimento Slow Food ha annunciato la scomparsa di Carlo Petrini, fondatore nel 1986, di quest’associazione che si occupa di promuovere un diverso rapporto tra uomo, natura e cibo. Petrini aveva 76 anni e durante la sua vita aveva avviato iniziative legate alla tutela dei prodotti locali e alla sostenibilità alimentare. La sua figura è stata centrale nel promuovere il rispetto delle tradizioni gastronomiche e nella sensibilizzazione verso un consumo più consapevole. La notizia ha suscitato reazioni tra i membri dell’organizzazione e tra coloro che si occupano di cultura alimentare.
A rendere noto il decesso di Carlo Petrini è il movimento Slow Food, da lui fondato nel 1986 per promuovere un sistema alimentare basato sul principio del cibo "buono, pulito e giusto per tutti e tutte", tutelando la biodiversità e contrastando la standardizzazione e l'omologazione globale imposte d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Addio a Carlo Petrini. Il fondatore di Slow Food è morto a 76 anni
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