Carlo Petrini è morto addio al fondatore di Slow Food che trasformò il cibo in cultura

Da thesocialpost.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È venuto a mancare a 76 anni Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, un'organizzazione che si occupa di promuovere un approccio più consapevole e sostenibile al cibo. La sua attività ha contribuito a diffondere temi legati all’agricoltura, all’ambiente e alle comunità, influenzando il dibattito pubblico e le pratiche nel settore alimentare. Petrini è considerato una figura di rilievo nel panorama italiano, grazie al suo impegno nel trasformare il cibo in un patrimonio culturale.

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È morto a 76 anni Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e tra le figure italiane che più hanno cambiato il modo di parlare di cibo, agricoltura, ambiente e comunità. Nato a Bra nel 1949, Petrini aveva costruito attorno alla tavola una visione molto più ampia della gastronomia, trasformando il gesto quotidiano del mangiare in una questione politica, etica e culturale. Per lui il cibo non era mai soltanto nutrimento, piacere o tradizione, ma il punto d’incontro tra la terra, il lavoro dei contadini, la memoria dei territori e la responsabilità verso il futuro. La sua idea nasceva da una convinzione semplice e radicale insieme, quella secondo cui l’uomo dovesse ritrovare le connessioni perdute con la natura, con la terra e con le comunità che producono ciò che arriva sulle tavole. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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