Addio a Lazzaro Razzano storico personaggio di Casale Il ricordo del Csi
Lazzaro Razzano è deceduto. Era noto come dirigente, allenatore e presidente dello Sporting Casale durante gli anni Ottanta e Novanta. Il Csi di Prato ha espresso cordoglio per la scomparsa del suo storico rappresentante. La sua attività si è concentrata nel settore amatoriale dei campionati locali. La notizia è stata comunicata ufficialmente dal comitato sportivo. Nessuna informazione è stata fornita su cause o circostanze della morte.
Prato, 26 maggio 2026 – E’ morto Lazzaro Razzano, che il Csi di Prato ricorda come storico dirigente, allenatore e presidente dello Sporting Casale nei campionati amatoriali pratesi fra gli anni Ottanta e Novanta. Razzano è esposto alle cappelle del commiato della Pubblica Assistenza di Prato in via San Jacopo; il funerale sarà celebrato mercoledì 27 maggio alle 9 nella chiesa di San Biagio a Casale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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