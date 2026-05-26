addio a lazzaro razzano storico personaggio di casale il ricordo del csi

Notizia in breve

Lazzaro Razzano è deceduto. Era noto come dirigente, allenatore e presidente dello Sporting Casale durante gli anni Ottanta e Novanta. Il Csi di Prato ha espresso cordoglio per la scomparsa del suo storico rappresentante. La sua attività si è concentrata nel settore amatoriale dei campionati locali. La notizia è stata comunicata ufficialmente dal comitato sportivo. Nessuna informazione è stata fornita su cause o circostanze della morte.