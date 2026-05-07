Casale Comics & Games 2026 | il centro storico diventa polo pop

Nel centro storico si svolgerà nel 2026 l'evento Casale Comics & Games, trasformando l'area in un punto di incontro per il mondo del fumetto e del gioco. Durante la manifestazione sarà allestita l'Artist Alley presso il castello, dove saranno presenti diversi illustratori provenienti da vari paesi. L'evento è dedicato agli appassionati di fumetti, giochi e cultura pop, e prevede anche incontri con gli artisti e momenti dedicati alla creatività.

? Cosa scoprirai Chi sono gli illustratori internazionali che animeranno l'Artist Alley al Castello?. Come cambierà il percorso tra i vicini del centro storico?. Quali ospiti famosi incontrerai tra i corridoi del Teatro Municipale?. Quanto costa il biglietto per accedere all'evento entro il 10 maggio?.? In Breve Ospiti Thomas Taylor e Miho Shimogasa presso il Castello dei Paleologi.. Incontri con Adrian Fartade e RichardHTT e mostra Comics&Science.. Concerti live di Clara Serina e Giorgio Vanni durante il weekend.. Biglietti a 12 euro entro il 10 maggio o 15 euro successivamente.. Il 23 e il 24 maggio 2026 Casale Monferrato ospiterà la nona edizione del Casale Comics & Games, un evento che trasformerà il centro storico in un polo della cultura pop.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Casale Comics & Games 2026: il centro storico diventa polo pop Notizie correlate Edizioni BD & J-POP Manga al Be Comics! Be Games! 2026Sabato 21 e domenica 22 marzo Edizioni BD & J-POP Manga approdano alla Fiera di Padova per l’edizione 2026 di Be Comics! Be Games! Un weekend... Edizioni BD & J-POP Manga a Be Comics! Be Games! TorinoDopo il successo dell’edizione padovana di Be Comics! Be Games!, il più grande festival geek del nord-est italiano si sposta a ovest e invade di... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Casale Comics & Games 2026 - Casale Monferrato; Casale Comics & Games 2026: le prime iniziative; Presentazione dell’edizione 2026 di Casale Comics & Games; Casale Comics & Games 2026 tra Harry Potter, Sailor Moon, Giappone e tanto altro. Casale Comics & Games 2026 tra Harry Potter, Sailor Moon, Giappone e tanto altroCASALE MONFERRATO – Torna il 23 e 24 maggio 2026 a Casale Monferrato la nona edizione di Casale Comics & Games, appuntamento dedicato al fumetto e ... radiogold.it Presentazione dell’edizione 2026 di Casale Comics & GamesMartedì 5 maggio, nella Sala Gialla del Palazzo Comunale, CasaleComics and Games si è presentata alla stampa e al pubblico. [Leggi...] ... monferratowebtv.it Si è tenuta, martedì 5 maggio 2026, la conferenza stampa di presentazione di "Casale Comics & Games": è possibile scaricare il comunicato stampa rilasciato da mON!. Leggi e scarica il comunicato stampa su: https://comune.casale-monferrato.al.it/novita/cas - facebook.com facebook