Addio a Sorella Elodia il cuore gentile della Croce Rossa che non si tirava mai indietro
È morta Sorella Elodia, una volontaria della Croce Rossa nota per la sua disponibilità e generosità. Durante la sua attività, si è sempre impegnata ad aiutare chi aveva bisogno, senza mai risparmiare energie o tempo. La sua presenza si è fatta sentire in molte situazioni di emergenza, dove ha offerto supporto e conforto. La sua scomparsa rappresenta una perdita per chi l’ha conosciuta e assistita nel corso degli anni.
Ci sono persone che lasciano un segno senza fare rumore, semplicemente restando dove c’è bisogno di loro. Per il Comitato di Padova della Croce Rossa Italiana, Elodia Cacco era una presenza costante, generosa, affidabile. Una donna che aveva fatto del servizio una scelta concreta e quotidiana.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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