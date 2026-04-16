Addio a Sorella Elodia il cuore gentile della Croce Rossa che non si tirava mai indietro

È morta Sorella Elodia, una volontaria della Croce Rossa nota per la sua disponibilità e generosità. Durante la sua attività, si è sempre impegnata ad aiutare chi aveva bisogno, senza mai risparmiare energie o tempo. La sua presenza si è fatta sentire in molte situazioni di emergenza, dove ha offerto supporto e conforto. La sua scomparsa rappresenta una perdita per chi l’ha conosciuta e assistita nel corso degli anni.