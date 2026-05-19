Arresti nel Barese per droga ed estorsioni anche un candidato consigliere in lista Pd

Nel Barese, i carabinieri hanno eseguito un'operazione che ha portato all'arresto di 13 persone, tra cui un candidato al consiglio comunale di Conversano, affiliato al Partito Democratico. Le accuse rivolte ai fermati includono associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga, detenzione di armi ed estorsioni. L'operazione ha coinvolto un ampio gruppo di individui, con vari ruoli e responsabilità, e si inserisce in un'inchiesta che si concentra su attività illecite di natura criminale nella zona.

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C'è anche un candidato al consiglio comunale di Conversano (Bari), Alessandro Lomele, tra i 13 arrestati oggi dai carabinieri con le accuse, contestate a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alla cessione di stupefacenti, detenzione di arma ed estorsione in concorso. Le indagini, coordinate dal pm della Dda Fabio Buquicchio, hanno permesso di ricostruire il ruolo del gruppo Panarelli (il cui capo, Rocco Panarelli, è detenuto a Bari per scontare condanne in materia di armi e per tentato omicidio) nello s paccio di droga nel Comune barese e nel racket delle estorsioni. "Nell’ultimo periodo - ha detto in conferenza stampa il coordinatore della Dda di Bari, Giuseppe Gatti - il gruppo aveva anche iniziato a praticare estorsioni, presentandosi alle vittime come garante di protezione». 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Arresti nel Barese per droga ed estorsioni, anche un candidato consigliere in lista Pd ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video DROGA, ESTORSIONI E ARMI: TREDICI ARRESTI NEL BARESE, C'È ANCHE UN DIPENDENTE ARIF CANDIDATO DEL PD Sullo stesso argomento Droga, armi ed estorsioni: 13 arrestiI carabinieri del comando provinciale di Bari stanno eseguendo misure cuatelari nei confronti di 13 persone accusate, a vario titolo, di associazione... Droga, armi ed estorsioni: 13 misure cautelari. Tutti i nomi: c'è un candidato alle comunaliI carabinieri del comando provinciale di Bari stanno eseguendo misure cuatelari nei confronti di 13 persone accusate, a vario titolo, di associazione... Arresti nel Barese per droga ed estorsioni, anche un candidato consigliere in lista PdC'è anche un candidato al consiglio comunale di Conversano (Bari), Alessandro Lomele, tra i 13 arrestati oggi dai carabinieri con le accuse, contestate a vario titolo, di associazione per delinquere f ... ansa.it Nuovo blitz della Polizia di Stato tra Tor Bella Monaca e Ponte di Nona contro lo spaccio nella periferia est di Roma. Il bilancio è di 5 pusher arrestati in flagranza dagli agenti, con il sequestro di decine di dosi tra eroina, crack, cocaina e metanfetamina, oltre a x.com 13 ARRESTI BARI Blitz dei Carabinieri nel Barese: 13 misure cautelari per droga, armi ed estorsioniDalle prime ore di questa mattina, i Carabinieri del Comando Provinciale di Bari stanno eseguendo un’importante operazione giudiziaria che ha portato all’emissione di tredici misure cautelari nei conf ... statoquotidiano.it