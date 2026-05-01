Muore consigliere ed ex vicesindaco | stroncato da un malore improvviso

La comunità di Dragoni piange la scomparsa di Pierino Piucci, consigliere ed ex vicesindaco, morto improvvisamente a causa di un malore. La notizia ha colto di sorpresa cittadini e autorità, che hanno espresso cordoglio per la perdita di una figura nota nel panorama locale. La sua morte è stata comunicata ufficialmente dalle autorità comunali, senza ulteriori dettagli sulle circostanze.

La comunità di Dragoni è in lutto per la scomparsa di Pierino Piucci, figura di riferimento della vita amministrativa cittadina. Si è spento nella mattinata di oggi, lasciando un vuoto profondo tra cittadini e colleghi.Attualmente capogruppo di minoranza, Piucci era stato per dieci anni.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Lo trovano morto in camera: stroncato da un malore improvvisoDovevano essere giorni di relax sulla neve, si sono rivelati una tragedia fatale: in Alta Valle Camonica un malore ha stroncato un uomo di 70 anni,... Leggi anche: Stroncato da un malore improvviso: addio al prof Gaspare Nevola Altri aggiornamenti Temi più discussi: Lecce, politica in lutto: morto l’ex consigliere Ernesto Mola. Carlo Salvemini: Una persona unica; Elenco dei Medici caduti nel corso dell’epidemia di Covid-19; Andrea Silva, muore a 3 anni il figlio dell'ex consigliere comunale Jacopo: la diagnosi di tumore pochi mesi fa; Ex consigliere comunale e guida alpina: dolore per la morte di Valentino Bassi - BresciaToday. Malore improvviso fuori casa, muore a 60 anni ex vice sindaco e consigliere comunaleDRAGONI – Mattinata segnata dal dolore a Dragoni, dove la comunità è stata colpita dalla notizia della scomparsa improvvisa di Pierino Piucci, ex vicesindaco e già consigliere comunale, di circa 60 an ... casertace.net Scompare Ernesto Mola, medico ed ex consigliere comunale a palazzo CarafaLecce - «Oggi siamo affranti, la comunità di Lecce Città Pubblica è profondamente addolorata per la scomparsa di un uomo perbene, un medico stimato da tutti, ... corrieresalentino.it CARINOLA – Malore improvviso, muore il colonnello Grimaldi. Era fratello del consigliere regionale - facebook.com facebook