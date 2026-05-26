L'esonero di Massimiliano Allegri dopo il match contro il Cagliari continua a sollevare diversi pensieri. L'addio del tecnico livornese, arrivato il giorno dopo la mancata qualificazione in Champions League, è stato commentato anche da Lele Adani, ex calciatore dell'Inter. Intervenuto ai microfoni del podcast Viva El Futbol, l'ex calciatore nerazzurro ha voluto commentare con parole piuttosto dure l'addio del tecnico livornese. In particolare, Adani ha voluto fare una sorte di paragone con l'ultima stagione dell'allenatore sulla panchina della Juventus. "Catastrofe di Allegri per il tipo di campionato e per il margine che c'era. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Adani: “Quella di Allegri è una catastrofe per il tipo di campionato e margine che c’era”

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Adani stuzzica Allegri post Roma-Milan 1-1:La squadra nel primo tempo ha giocato troppo bassa

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Adani torna ad attaccare Allegri, ma quella vista in Champions League è evoluzione o involuzione?Adani torna a criticare Allegri, ponendo l’accento sulla partita del Milan in Champions League.

Temi più discussi: Lo dice sempre Allegri: conta chi vince. E allora si assume la responsabilità. Il Milan non è un circo: il discorso di Adani; Adani affonda Allegri: Per chi vive facendo il furbo prima o poi arriva la resa dei conti; Adani ci va giù pesante su Allegri: Il Milan non è un circo. Se fai il furbo, alla lunga paghi; Allegri: Meritiamo di star fuori dalla Champions. Il futuro al Milan? Valuteremo tutta l’annata.

Lele #Adani durissimo sul #Milan e #Allegri: Io rispetto i tifosi e i tifosi sono quelli che soffrono di più e sentono sulla loro pelle veramente quella maglia, ce l'hanno addosso, nella pelle. Però perdonatemi, la nuova proprietà di Cardinale ha messo 500 mili x.com

[DiMarzio] Uno dei primi nomi considerati dal AC Milan come successore di Allegri è Andoni Iraola. Sono stati fatti contatti iniziali, in attesa di ulteriori sviluppi per vedere se le trattative procederanno o se emergeranno altri candidati. reddit

Allegri divide. Adani punge: È al canto del cigno!. Falci lo difende: Odiatori trattengano esultanza e dileggio, Padre tempo...Massimiliano Allegri divide ancora il dibattito sul Milan tra la difesa di Giuseppe Falci e le critiche di Daniele Adani. tuttojuve.com

IL PARERE - Adani: Esonero di Allegri? Senza evoluzione arriva il canto del cignoLele Adani, ex calciatore e opinionista, è intervenuto ai microfoni di Viva el Futbol e ha parlato di Massimiliano Allegri, esonerato dal Milan: Catastrofe di Allegri per il tipo di campionato e per ... napolimagazine.com