Adani ha commentato negativamente la situazione del Milan, definendo la posizione in classifica come una “catastrofe” e parlando di un “canto del cigno” per l’era di Allegri alla guida della squadra. La fine dell’esperienza di Allegri al Milan è stata collegata a questa crisi, con il club che si trova al quinto posto in classifica. La dichiarazione di Adani si concentra sulla debacle rossonera e sulla conclusione di un ciclo.

Il quinto posto del Milan e la conseguente fine dell’esperienza rossonera di Massimiliano Allegri hanno riacceso il dibattito sul lavoro dell’allenatore. Tra i giudizi più severi c’è quello di Lele Adani, che ha analizzato la stagione senza risparmiare critiche al tecnico livornese. Intervenuto ai microfoni di Viva el Futbol, l’ex calciatore ha indicato nel rendimento del Milan un fallimento particolarmente grave. Non soltanto per il risultato finale. Ma anche per le condizioni favorevoli che, a suo avviso, avrebbero dovuto permettere alla squadra di ottenere molto di più. Adani ha ricordato anche una sua valutazione espressa nei mesi scorsi. Quando il Milan occupava una posizione migliore in classifica, il riferimento al possibile “canto del cigno” di Allegri era stato contestato. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Adani attacca Allegri: “Catastrofe Milan, canto del cigno”

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