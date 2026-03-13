Adani torna a criticare Allegri, ponendo l’accento sulla partita del Milan in Champions League. Si chiede se il modello di gioco mostrato sia un passo avanti o indietro rispetto al passato. La discussione si concentra sulle scelte tattiche e sulle strategie adottate dall’allenatore, senza entrare in analisi più profonde o deduzioni. La partita diventa il punto di partenza per una riflessione più ampia sulla direzione della squadra.

"Ad Allegri non gliene frega niente di venire a parlare con noi, della conferenza stampa e della comunicazione. Ha il suo modo di pensare ed esprimersi, che va contro l'evoluzione del calcio e della comunicazione. Max vuole vivere bene, sereno, e divertirsi più dei giocatori quando va in campo. Quindi, a lui, anche dei nostri complimenti non gli interessa; più si va nell'analisi e lui più se ne sbatte, non gli interessa comunicare", queste le parole dell'opinionista Lele Adani a La Nuova DS', trasmissione in onda su 'Rai 2'. Noi di Pianeta Milan abbiamo preso spunto dal pensiero dell'ex calciatore. Il punto della nostra analisi è sull'evoluzione del calcio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Adani torna ad attaccare Allegri, ma quella vista in Champions League è evoluzione o involuzione?

Articoli correlati

Leggi anche: Adani polemico con Allegri dopo il derby: “Va contro l’evoluzione del calcio e della comunicazione”

Minneapolis, Trump: "Stiamo riesaminando tutto". Ma torna ad attaccare i democraticiIntanto Trump manda lo "zar dei confini" in Minnesota e si dice pronto ad analizzare tutti i fatti.

Adani:l'attaccante che più mi ha impressionato è Drogba.#adani #cassano #drogba

Approfondimenti e contenuti su Champions League

Argomenti discussi: Roma, torna l'emergenza in attacco: stagione finita per Ferguson, Gasperini resta senza vice Malen; Allegri, triplo colpaccio Milan: chi arriva in estate | Libero Quotidiano.it.

Adani torna all’attacco su Allegri! Duro giudizio: le parole fanno discutereLele Adani critica Massimiliano Allegri durante 'La Domenica Sportiva': parole dure sull’allenatore del Milan. spaziomilan.it