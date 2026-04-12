Secondo quanto riportato da Marca, Roberto Lewandowski, attaccante polacco di 37 anni, avrebbe offerto le proprie prestazioni al Milan. Il suo contratto con il Barcellona scadrà nel 2026 e, nelle ultime ore, si sono diffuse voci su un possibile trasferimento. La notizia ha suscitato attenzione tra gli appassionati di calcio, anche se al momento non sono state confermate ufficialmente le trattative.

2026-04-10 07:17:00 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: Il diario ‘La Gazzetta dello Sport’ pubblicalo Roberto Lewandowski attaccante polacco 37 anni Quello scade il contratto con l’FC Barcelona è stato offerto al Milan. Alessandra Gozzini riferisce che i suoi agenti stanno lavorando per vestire Lewandowski da ‘rossoneri’ e altro All’attaccante culé interessa anche la Juventus. Dire che Lewandowski si offre è un eufemismo. Il Milan aspira ad un risorgimento internazionale, per questo Robert ha deciso di fare un passo avanti Alessandra Gozzini “Dire che Lewandowski si offre è dire poco, senza dubbio è alla ricerca di una nuova sfida importante.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Lewandowski si offre al Milan: è il canto del cigno di Robert al Barcellona?

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