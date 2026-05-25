Il Milan è stato eliminato dalla Champions League dopo la sconfitta casalinga contro il Cagliari, una squadra già salva. Adani ha commentato criticamente le dichiarazioni di Allegri, che ha affermato di non avere colpe. L'ex calciatore ha sottolineato che la responsabilità dovrebbe essere attribuita a chi, una volta a settimana, avrebbe dovuto occuparsi di sistemare la difesa e allenare la squadra.

“Bisogna dare le responsabilità a chi una volta a settimana doveva arrivare a mettere a posto la difesa, allenare una squadra” Il Milan è fuori dalla Champions dopo il suicidio in casa contro il Cagliari già salvo all’ultima giornata di campionato. Quella coi sardi è stata una sconfitta inspiegabile, ma che mette il timbro su un girone di ritorno disastroso di Leao e compagni, oltre che la parola fine sulla seconda avventura di Allegri in rossonero. Durissimo quanto prevedibile, alla ‘Domenica Sporitva’, l’attacco di Adani contro il tecnico livornese: “Sono stati criticati Conceicao e Fonseca, sono stati mandati via perché arrivava il salvatore della patria. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Fallimento Milan, Adani attacca Allegri: “Adesso dice che non ha colpe”

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La narrativa che Allegri abbia fatto un miracolo al Milan è ridicola. reddit

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