Ad Acerra si parla di futuro | Gallo presenta Evolvere
Ad Acerra, il 28 maggio, si è tenuta la presentazione del libro “Evolvere” di Luigi Gallo. L’evento ha coinvolto un confronto su temi di ambiente, società e modelli di sviluppo sostenibile. La discussione si è concentrata sulle proposte e le idee contenute nel testo, senza ulteriori interventi o commenti. La presentazione si è svolta in un contesto pubblico, con partecipanti interessati alle tematiche trattate.
Il 28 maggio ad Acerra la presentazione del libro di Luigi Gallo: confronto su ambiente, società e nuovi modelli di sviluppo sostenibile. ACERRA – Giovedì 28 maggio, alle ore 18:00, presso lo Spazio Civico Cinque Stelle di Acerra, in via Leonardo da Vinci 7, si terrà la presentazione del libro “ Evolvere – Un modello per sopravvivere all’estinzione ” di Luigi Gallo, pubblicato da Dissensi Editore. L’incontro sarà un’occasione di confronto pubblico sui grandi temi della contemporaneità: crisi ambientale, trasformazioni sociali, partecipazione democratica, educazione, innovazione e nuovi modelli di sviluppo sostenibile. Nel libro, Luigi Gallo... 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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