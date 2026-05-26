Ad Acerra si parla di futuro | Gallo presenta Evolvere

Notizia in breve

Ad Acerra, il 28 maggio, si è tenuta la presentazione del libro “Evolvere” di Luigi Gallo. L’evento ha coinvolto un confronto su temi di ambiente, società e modelli di sviluppo sostenibile. La discussione si è concentrata sulle proposte e le idee contenute nel testo, senza ulteriori interventi o commenti. La presentazione si è svolta in un contesto pubblico, con partecipanti interessati alle tematiche trattate.