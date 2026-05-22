Acerra si prepara ad accogliere Papa Leone | in campo 450 volontari della Protezione civile

Ad Acerra si stanno organizzando le operazioni per la visita di Papa Leone, che si terrà nelle prossime settimane. In vista dell’evento, sono stati schierati circa 450 volontari della Protezione civile, coinvolti nella gestione della sicurezza e dell’accoglienza. La città si prepara ad accogliere le persone provenienti dalla Terra dei fuochi, con specifici piani per il supporto logistico e il coordinamento delle attività necessarie durante la visita. Le autorità locali stanno lavorando per garantire il corretto svolgimento dell’evento.

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Grande attesa ad Acerra per la visita di Papa Leone che incontrerà le popolazioni della Terra dei fuochi. Saranno ben 450 i volontari del sistema regionale della Protezione civile impegnati sul campo in occasione del ritorno del Santo Padre sul territorio napoletano a circa due settimane di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Il Papa ad Acerra, la conferenza stampa di presentazione Sullo stesso argomento Papa Leone torna nel Napoletano: il programma della visita ad AcerraÈ stato illustrato oggi nella sala Biblioteca della diocesi di Acerra, il programma della visita di Papa Leone XIV prevista il 23 maggio prossimo. Papa Leone ad Acerra: scuole chiuse anche il giorno prima della visitaAumentano i giorni di chiusura delle scuole cittadine di Acerra, in vista della visita di Papa Leone del prossimo 23 maggio. Sette km di transenne per lu2019arrivo di Papa Leone XIV ad Acerra - Acerra si prepara con un percorso protetto di 7 km per accogliere Papa Leone XIV. Continua la lettura : ift.tt/bnPymwx x.com 'Benvenuto Leone', ad Acerra tutto pronto per la visita del PapaUna città blindata ed in attesa dell'arrivo del Papa, che già sembra camminare tra i residenti grazie alle gigantografie sistemate davanti ai negozi e per le strade di Acerra (Napoli). (ANSA) ... ansa.it Acerra, Papa Leone arriva nel cuore della Terra avvelenata tra Napoli e CasertaDalle ferite ambientali alla rinascita: Papa Leone Sabato 23 maggio porta ad Acerra il messaggio di riscatto e il simbolo di rinascita Il comune di Acerra si prepara ad accogliere sabato 23 maggio Pap ... ilmediano.com