Il Manfredonia si gioca tutto domenica alle ore 15 ad Acerra

Domenica 3 maggio alle 15 si terrà l'ultima partita di campionato tra la squadra di Manfredonia e quella di Acerra, presso lo stadio Arcoleo di Acerra. La sfida rappresenta l'atto conclusivo della stagione e si svolgerà nel rispetto degli orari stabiliti. Entrambe le formazioni sono pronte a scendere in campo per questa finale.

L’ultima gara di campionato tra Acerrana e Manfredonia si giocherà domenica 3 maggio alle ore 15 allo stadio Arcoleo di Acerra. Il Manfredonia dovrà vincere per la salvezza matematica, senza fare ulteriori calcoli. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Il Manfredonia si gioca tutto domenica alle ore 15 ad Acerra Notizie correlate Leggi anche: Fasano-Manfredonia si gioca domenica alle 15.30 Nardò-Manfredonia domenica alle ore 15Nardò-Manfredonia si giocherà domenica 19 aprile allo stadio Giovanni Paolo II di Nardò. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: MANFREDONIA GIORNATE Salvezza D: è bagarre playout, il Manfredonia si gioca tutto nelle ultime due giornate; Scheda squadra Manfredonia Calcio 1932; Barletta fa festa per la promozione con i tifosi: sold-out al Puttilli. Manfredonia-Andria live su Telesveva, Martina e Fasano si giocano il secondo posto; Fidelis Andria, 0-0 a Manfredonia che serve a ben poco. MANFREDONIA GIORNATE Salvezza D: è bagarre playout, il Manfredonia si gioca tutto nelle ultime due giornateLa corsa salvezza è apertissima, con diverse squadre raccolte in pochi punti e il Manfredonia coinvolto nella lotta per evitare i playout ... statoquotidiano.it SERIE D Manfredonia-Andria, sfida decisiva per la salvezza: tutte le combinazioniIl Manfredonia si gioca tutto davanti al proprio pubblico, in uno stadio che dovrà essere il dodicesimo uomo in campo. statoquotidiano.it "BELLA CIAO" IN TRIBUNALE Polemiche sulla banda per “Bella Ciao” a Manfredonia, il maestro Esposto passa alle vie legali facebook