Il Manfredonia si gioca tutto domenica alle ore 15 ad Acerra

Da ilsipontino.net 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 3 maggio alle 15 si terrà l'ultima partita di campionato tra la squadra di Manfredonia e quella di Acerra, presso lo stadio Arcoleo di Acerra. La sfida rappresenta l'atto conclusivo della stagione e si svolgerà nel rispetto degli orari stabiliti. Entrambe le formazioni sono pronte a scendere in campo per questa finale.

L’ultima gara di campionato tra Acerrana e Manfredonia si giocherà domenica 3 maggio alle ore 15 allo stadio Arcoleo di Acerra. Il Manfredonia dovrà vincere per la salvezza matematica, senza fare ulteriori calcoli. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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