Acque pulite lungo la Riviera promossa tutta la costa | ok alla balneazione da Ferrara a Cattolica

I risultati dei campionamenti effettuati lunedì 25 maggio da Arpae confermano che l'acqua lungo tutta la Riviera dell’Emilia-Romagna, da Ferrara a Cattolica, è nella norma. In totale sono stati analizzati 100 tratti di costa, senza riscontrare problemi di qualità dell'acqua. La balneazione è quindi consentita in tutte le aree monitorate, senza restrizioni o avvisi di criticità.

Nessun problema per la balneazione lungo la Riviera dell’Emilia-Romagna. I risultati dei campionamenti effettuati da Arpae lunedì 25 maggio confermano infatti valori nella norma in tutti i 100 tratti di costa monitorati, dal ferrarese fino a Cattolica. Le analisi delle acque marine hanno dato. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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