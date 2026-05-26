Acque contaminate la cautela della Regione | Le criticità esistono ma nessun allarmismo
In una riunione della Commissione Ambiente, la Regione ha affrontato il problema delle acque contaminate registrate recentemente anche in provincia di Caserta. La Regione ha confermato l’esistenza di criticità, ma ha precisato che non ci sono motivi di allarme. Sono stati comunicati interventi in corso per monitorare la situazione e garantire la sicurezza delle acque. Nessuna misura di emergenza è stata adottata fino a questo momento.
In Commissione Ambiente alla Regione si è discusso delle acque contaminate registrate anche in provincia di Caserta nei giorni scorsi. Sulla situazione, dopo l'audizione dell'Arpac, si è espresso così Salvatore Flocco, presidente della Commissione: “Sul tema delle acque contaminate in Campania. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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