La Regione Campania ha segnalato numerosi casi di acque contaminate nella regione, con vari superamenti dei limiti di legge. Le autorità sanitarie hanno richiesto alle Asl di avviare verifiche integrate in modo immediato per identificare le zone interessate. Sono state segnalate diverse aree dove si sono riscontrate concentrazioni di sostanze nocive superiori ai valori consentiti. La situazione ha suscitato preoccupazione tra i residenti e le istituzioni locali.

Tempo di lettura: 4 minuti Alle Asl si raccomanda l’attivazione urgente di verifiche integrate sanitarie, ambientali, veterinarie e di filiera ai fini della valutazione del rischio ambiente–salute, a seguito di superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione (Csc) per tetracloroetilene (Pce) e tricloroetilene (Tce) nelle acque sotterranee. I territori interessati sono quelli delle province di Caserta, Napoli, Avellino e Salerno. A trasmettere la nota è la giunta regionale della Campania, attraverso la Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario – Settore Prevenzione collettiva e sanità pubblica e veterinaria.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Acque contaminate in Campania, allarme da Regione: “Molti superamenti, le zone interessate”

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