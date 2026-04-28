L'assemblea dell'Autorità Idrica Toscana ha approvato oggi una delibera riguardante il servizio idrico nelle aree di Firenze, Prato e Pistoia. La decisione riguarda la gestione del servizio all’interno di un modello in house. La delibera è stata approvata con il voto favorevole di tutti i membri presenti. La proposta prevede di mantenere la gestione diretta del servizio senza affidamenti a soggetti esterni.

Secondo quanto si apprende, il voto favorevole dell’assemblea è stato unanime. Il 24 aprile scorso la Conferenza territoriale 3, composta dai sindaci del territorio gestito da Publiacqua, aveva già votato positivamente la proposta di delibera. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Acqua a Firenze-Prato-Pistoia: assemblea Ait approva servizio idrico in house

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