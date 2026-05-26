Nella giornata di ieri, la paratia del canale artificiale del Maranzano è stata riaperta dopo oltre dieci anni di chiusura. Questa decisione consente alle acque del lago Trasimeno di fluire nuovamente nel bacino umbro. La riapertura segna la fine di un periodo di sospensione e permette il ripristino del naturale corso delle acque tra i due corpi idrici. L’intervento è stato completato con successo, secondo quanto comunicato dalle autorità competenti.

Nella giornata di ieri si è conclusa un’attesa durata oltre un decennio per il Lago Trasimeno: la paratia del canale artificiale del Maranzano è stata finalmente riaperta, permettendo alle sue acque di tornare a scorrere verso il bacino umbro. Per più di dieci anni, infatti, queste risorse idriche erano state deviate altrove, verso Chiusi, privando il Trasimeno di un apporto vitale proprio durante una delle crisi idriche più complesse e prolungate della sua storia recente. La riapertura - annunciata dall’assessore regionale con delega ai laghi Simona Meloni - è il coronamento di un delicato intervento di ingegneria idraulica finanziato... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Acqua al lago, la svolta . Maranzano, riaperta la paratia del canale artificiale

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