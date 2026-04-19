La sfottò delle bottiglie d'acqua diventa realtà | l’Arsenal perde col Manchester City Premier riaperta

All’Etihad Stadium, l’Arsenal è stato sconfitto dal Manchester City, mettendo fine a una serie positiva e riaprendo la corsa al titolo in Premier League. La partita si è conclusa con la vittoria dei padroni di casa, che hanno inflitto una sconfitta alla squadra ospite. La sconfitta ha comportato un mutamento nella classifica, riducendo il vantaggio dell’Arsenal in vetta.

All’Etihad Stadium l'Arsenal cade ancora contro il Manchester City e vede svanire il vantaggio in classifica. Le scelte di Mikel Arteta e il gol di Erling Haaland rilanciano la corsa al titolo.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Premier League riaperta, Manchester City-Arsenal 2-1: emozioni a non finireLa Premier League è ufficialmente riaperta a cinque giornate dalla fine con il Manchester City che ha battuto l’Arsenal all’Etihad e ora sogna la... L'Arsenal perde in casa col Bournemouth: la Premier è ufficialmente riapertaIl Bournemouth riapre ufficialmente la Premier League, in questo finale di stagione.