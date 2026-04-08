Svolta a San Vito | riaperta la chiusa salvati centinaia di pesci

A San Vito, nel pomeriggio di ieri, il canale è stato riaperto dopo un'interruzione, permettendo al corso d’acqua di riprendere a fluire. La riapertura ha evitato la morte di centinaia di pesci che si trovavano in pericolo a causa della carenza d’acqua. L’intervento ha consentito di salvare la fauna ittica presente nel canale.

Il canale di San Vito ha ripreso a scorrere nel pomeriggio di ieri, mettendo in salvo centinaia di pesci che rischiavano la morte per la mancanza d’acqua. L’emergenza, iniziata durante le festività di Pasqua, si conclude con il ripristino del flusso idrico nella frazione. L’allarme è scattato nel giorno di Pasqua, quando il fontanile è rimasto completamente a secco. La carenza idrica aveva creato una situazione di pericolo immediato per la fauna ittica locale, attivando una serie di interventi coordinati tra enti pubblici e società civile. Sul campo sono intervenuti rapidamente i Vigili del fuoco insieme al nucleo ittico-venatorio della Città Metropolitana. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Svolta a San Vito: riaperta la chiusa, salvati centinaia di pesci Ritorna l’acqua nel fontanile di San Vito a Gaggiano: salvati da morte certa centinaia di pesciGaggiano (Milano), 7 aprile 2026 - Si sono mosse le istituzioni ed è tornata l’acqua nel fontanile rimasto a secco. Leggi anche: L’Alba, chiusa la vertenza. Salvati i posti di lavoro: "È un risultato storico" Argomenti più discussi: San Vito, chiusa via del Faro per rischio erosione: cambiano anche i percorsi degli autobus; Coppa Italia Promozione, trionfo Rosetana: finale da brividi, San Vito ko ai rigori; Il centrodestra a San Vito si spacca, Fratelli d’Italia candida Giacomo Viva; San Vito, il centrodestra si spacca: Errico sfida i partiti e si ricandida da 'donna libera'. Acqua a singhiozzo per i residenti di San Vito, che segnalano disagi continui In particolare, durante le ore notturne si registra una sensibile riduzione della pressione. Una criticità che, secondo i residenti, si ripresenta da almeno due anni nel periodo estivo. - facebook.com facebook