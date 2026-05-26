Achille Lauro sarà il direttore creativo di Dondup la prima sfilata a San Siro

Achille Lauro sarà il direttore creativo di Dondup e guiderà la prima sfilata a San Siro. La scelta arriva dopo anni in cui il cantante ha mostrato un forte interesse per la moda, molto prima di essere collegato a marchi di lusso. La presentazione della collezione si terrà nello stadio milanese, segnando un evento speciale per il brand. Lauro assumerà il ruolo di creativo, portando la sua visione alla linea di abbigliamento.

Achille Lauro ha sempre avuto un rapporto speciale con la moda, molto prima che il suo nome venisse accostato ufficialmente ai grandi brand del lusso. Per lui gli abiti non sono mai stati semplici accessori di scena, ma un linguaggio vero e proprio, uno strumento attraverso cui raccontarsi e provocare. Le sue ispirazioni mescolano glam rock, couture, cultura underground e riferimenti iconici agli anni Settanta e Ottanta, creando uno stile immediatamente riconoscibile e fuori dagli schemi. Dai look teatrali di Sanremo agli outfit genderless sui red carpet, Lauro ha trasformato la moda in una parte fondamentale della sua identità artistica, diventando una vera icona di stile contemporanea. 🔗 Leggi su Dilei.it

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Achille Lauro è il nuovo direttore creativo di Dondup: la prima sfilata a San Siro

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