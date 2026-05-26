achille lauro nuovo direttore creativo di dondup

Dondup ha annunciato che Achille Lauro è diventato il nuovo direttore creativo del marchio. Lauro presenterà la sua prima capsule collection il 15 giugno 2026, durante un concerto-evento allo stadio San Siro di Milano.

Dondup annuncia che Achille Lauro, ha assunto il ruolo di Direttore Creativo del brand. Lauro presenterà la sua prima capsule collection il 15 giugno 2026 durante il suo concerto-evento allo stadio San Siro di Milano. Nel suo nuovo ruolo, guiderà l’Ufficio Stile di Dondup con la responsabilità di definire ed esprimere la visione creativa del marchio nelle collezioni donna, uomo e negli accessori. Riconosciuto per la storia, qualità e cura del dettaglio tipica del miglior stile artigianale italiano, Dondup porta avanti con orgoglio i valori fondamentali della cultura del denim. Innovazione di prodotto e spirito anticonformista lo hanno reso uno dei brand di prêt-à-porter Made in Italy più apprezzati. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Achille Lauro è il nuovo direttore creativo di Dondup: la prima sfilata a San Siro

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