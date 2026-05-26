Achille Lauro è stato nominato nuovo direttore creativo di Dondup. La scelta, inattesa, segna un passaggio nel settore moda italiano, dove artisti provenienti dal mondo della musica vengono coinvolti in ruoli di design. La nomina segue un trend internazionale che vede cantanti e performer influenzare le collezioni di marchi di abbigliamento, ampliando così i confini tra musica e moda.

N on succede solo in America. Dopo anni di pop star, rapper e performer chiamati a riscrivere l’immaginario delle maison, ora anche la moda italiana affida una direzione creativa a un artista nato fuori dagli atelier. Achille Lauro è il nuovo direttore creativo di Dondup. Una nomina a sorpresa, ma non del tutto imprevedibile, se si considera il rapporto strettissimo che Lauro De Marinis ha costruito negli anni con la moda e i suoi interpreti. Intimissimi Uomo cambia nome e festeggia con Achille Lauro X Il debutto? Il 15 giugno 2026 a San Siro, durante il suo concerto-evento, dove sarà presentata la prima capsule collection firmata per il brand. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Achille Lauro nuovo direttore creativo (a sorpresa) di Dondup: anche in Italia i cantanti diventano designer

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Achille Lauro è il nuovo direttore creativo di Dondup: la prima sfilata a San Siro

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L'artista guiderà l'ufficio Stile del brand per le collezioni donna, uomo e accessori. Il primo frutto di questa nuova avventura sarà visibile il 15 giugno a San Siro dove, durante il suo concerto evento, Lauro svelerà la sua prima capsule collection x.com

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