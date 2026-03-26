Oakley ha annunciato la nomina di Matthew M. Williams come nuovo direttore creativo. La decisione, inattesa, ha suscitato curiosità nel settore. La comunicazione ufficiale conferma il passaggio di responsabilità nel ruolo creativo dell'azienda. La notizia è stata diffusa attraverso i canali ufficiali dell'azienda senza ulteriori dettagli sulle ragioni di questa scelta.

In quella che è senza dubbio una scelta inaspettata, Oakley ha annunciato Matthew M. Williams come suo nuovo direttore creativo. L’ex designer di Givenchy si occuperà delle divisioni Apparel, Footwear e Accessories, lavorando a stretto contatto con l’amico Travis Scott, nominato Chief Visionary Officer lo scorso anno. «Crescendo in California, Oakley ha fatto parte della mia formazione. Ho sempre ammirato l’intento tecnico e innovativo del brand, che si allinea profondamente con il mio processo e il mio linguaggio di design», ha dichiarato Matthew M. Williams. «Oakley possiede un patrimonio così ricco, con una storia radicata sia nello sport ad alte prestazioni sia nella cultura globale. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - In che senso Matthew M. Williams è il nuovo direttore creativo di Oakley?

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