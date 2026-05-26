Achille Lauro è stato annunciato come nuovo direttore creativo di Dondup durante l’inaugurazione del nuovo showroom a Milano il 25 maggio. La notizia è stata diffusa in serata, in occasione dell’evento di apertura. La collezione presentata comprende alcuni capi a prezzi accessibili, con un focus su capi di abbigliamento contemporaneo. Nella serata erano presenti rappresentanti dell’azienda e altri invitati.

Achille Lauro è il nuovo direttore creativo di Dondup. La notizia è stata svelata nella serata del 25 maggio, durante l’inaugurazione del nuovo showroom di Milano. Via Morimondo è diventata palcoscenico non solo dell’evento, ma anche dell’annuncio del primo direttore creativo. È Dondup a sottolineare che non si tratta di un’operazione di marketing basata sul volto di un testimonial celebre, come spesso si può vedere. L’artista romano guiderà l’ufficio stile del marchio con una responsabilità totale. Definirà ed esprimerà la visione creativa del brand con collezioni donna, uomo e soprattutto accessori. C’è anche la data del debutto ufficiale, che sarà il prossimo 15 giugno con una sfilata-evento durante il concerto dello stesso cantante allo stadio San Siro di Milano. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Achille Lauro è il nuovo direttore creativo di Dondup, il lancio da pochi capi a prezzi bassi

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Achille Lauro è il nuovo direttore creativo di Dondup: la prima sfilata a San Siro

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