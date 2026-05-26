Una falla nella sicurezza di PlayStation Network permette di accedere agli account senza inserire password o codice a due fattori. La vulnerabilità riguarda i sistemi di autenticazione, rendendo possibile l’accesso non autorizzato agli account degli utenti PS5. La scoperta ha suscitato timori tra i giocatori, che temono furti di dati o acquisti non autorizzati. Sony non ha ancora rilasciato dettagli ufficiali sulle misure adottate per risolvere il problema.

La sicurezza degli account PlayStation Network torna al centro delle preoccupazioni dei giocatori. Nelle ultime ore si è riacceso il dibattito su una presunta falla capace di mettere in difficoltà anche gli utenti più attenti, compresi quelli che hanno già attivato autenticazione a due fattori e passkey. Una situazione che, se confermata nei dettagli più gravi, sarebbe particolarmente delicata perché non riguarderebbe una semplice password debole o un classico tentativo di phishing, ma un possibile problema legato alle procedure di recupero dell’account. Il timore nasce da alcune segnalazioni secondo cui determinati account PSN sarebbero stati sottratti passando attraverso il supporto clienti, sfruttando informazioni considerate sufficienti per dimostrare la proprietà del profilo. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Account PlayStation a rischio: la falla che aggira password e 2FA fa paura agli utenti PS5

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PS5 a rischio Un tecnico lancia l'allarme sul metallo liquido

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