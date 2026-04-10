Falla in Ungheria | trapelate le password segrete del governo

Un archivio contenente password di enti governativi ungheresi è stato diffuso online, mettendo in discussione la sicurezza dei sistemi informatici dello stato. Le chiavi di accesso trapelate riguardano diversi settori e sono state condivise pubblicamente su internet, evidenziando vulnerabilità nelle misure di protezione adottate. La fuga di dati rappresenta un problema per la sicurezza digitale delle istituzioni coinvolte.

Un archivio contenente chiavi di accesso appartenenti a enti governativi ungheresi è finito nelle mani del web, rivelando gravi falle nella protezione dei dati statali. L’indagine condotta da Bellingcat ha messo in luce la diffusione di username e password, spesso non protette da cifratura adeguata o lasciate in chiaro, all’interno di repository pubblici legati a violazioni passate. L’origine del leak e la vulnerabilità delle credenziali. Le informazioni compromesse non sono necessariamente il frutto di un singolo attacco mirato alle infrastrutture dell’Ungheria. Più frequentemente, la fuga di dati avviene tramite la violazione di servizi terzi, come applicazioni specifiche o provider di posta elettronica utilizzati dai dipendenti pubblici. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Falla in Ungheria: trapelate le password segrete del governo Galaxy s26 ultra foto selfie trapelate scopri le differenze tra le immaginiintroduzione sintetica: l’attenzione è centrata sul samsung galaxy s26 ultra, analizzando le indiscrezioni relative alla fotocamera anteriore e alle... ’Festa del falò’: già le prime riunioni ’segrete’Si annuncia come "la festa più grande del mondo, nel paese più piccolo": forse è un’iperbole, ma di certo non è un paradosso.