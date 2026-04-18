Un documento interno di AMD ha rivelato che la prossima console di Sony, la PlayStation 6, supporterà la retrocompatibilità con i giochi sviluppati per PS4 e PS5. Questa informazione indica che i titoli delle due precedenti generazioni potranno essere giocati senza problemi sulla nuova piattaforma. La rivelazione si basa su dettagli condivisi dall’azienda di semiconduttori, senza ulteriori commenti ufficiali da parte di Sony.

Un documento interno di AMD ha gettato luce su sviluppi cruciali per la prossima generazione di hardware Sony, suggerendo che la PlayStation 6 sarà in grado di avviare i titoli prodotti per PS4 e PS5. Questa indiscrezione, sostenuta anche dalle analisi di Moore’s Law Is Dead, coinvolge direttamente anche la nuova console portatile del marchio, denominata PlayStation Canis, che punta a un’efficienza energetica superiore grazie a componenti ottimizzati. L’eredità digitale e il valore del supporto fisico per il mercato italiano. La notizia riguardante la piena retrocompatibilità tra la futura PlayStation 6 e le piattaforme precedenti — sia la console da salotto che quella portatile — tocca un nervo scoperto per una fetta consistente di utenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - PlayStation 6: ecco la svolta sulla retrocompatibilità PS4 e PS5

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