Un uomo tunisino arrestato per aver accoltellato un’altra persona in un sottopasso ferroviario è stato condannato, ma è stato rimesso in libertà poche ore dopo. La decisione è stata presa dal giudice, che ha disposto la scarcerazione immediata. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio e la vittima è stata soccorsa sul posto. Le autorità stanno indagando sui motivi dell’aggressione e sulle circostanze che hanno portato alla decisione di liberare l’uomo.

Rimesso in libertà poche ore dopo l’arresto per l’accoltellamento nel sottopasso della stazione. E’ stato condannato a 10 mesi di reclusione, con pena sospesa, il 19enne tunisino fermato dalla polizia dopo aver ferito con una coltellata un 28enne gambiano davanti ai passanti del sabato pomeriggio, in pieno centro. Il giudice ha convalidato l’arresto per lesioni aggravate e porto di arma od oggetto atto ad offendere. Il 19enne, già noto alle forze dell’ordine fin da quando era minorenne, però, ha ottenuto la sospensione della pena e ha potuto lasciare il tribunale da uomo libero a meno di due giorni dai fatti. Il 28enne ferito, invece, se l’è cavata con 14 giorni di prognosi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Accoltellamento: condannato ma rimesso subito in libertà il tunisino

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