Ravenna accoltellamento in via Carducci | in carcere 24enne tunisino per tentato omicidio

Un uomo di 24 anni tunisino è stato arrestato e si trova in carcere con l’accusa di tentato omicidio. L’episodio si è verificato in via Carducci a Ravenna, dove l’indagato avrebbe ferito con un coltello un coetaneo egiziano. L’aggressione è avvenuta durante un episodio di violenza, e la vittima è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.

Ravenna, 26 marzo 2026 – E’ ritenuto responsabile dell’accoltellamento di un coetaneo egiziano avvenuto nel pomeriggio dello scorso 21 febbraio scorso in via Carducci, il 24enne tunisino nei cui confronti il gip del Tribunale di Ravenna - condividendo le risultanze di indagine svolte dalla Polizia Locale (sotto la direzione della Procura della Repubblica) - ha accolto la richiesta di applicare una misura cautelare. Il presunto aggressore, che dovrà rispondere di tentato omicidio, aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi, era già stato attinto dalla misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno a Ravenna per tre anni emesso dal Questore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ravenna, accoltellamento in via Carducci: in carcere 24enne tunisino per tentato omicidio Articoli correlati Violenza inaudita nel Veronese: tunisino arrestato per omicidio e tentato omicidioDue episodi di inaudita violenza hanno scosso la cittadina di San Bonifacio (Vr) nelle prime ore del mattino, portando all’arresto di un 54enne di... Accoltellamento a Soriano Calabro, fermato un ventiduenne per tentato omicidioAlle 22 circa di ieri, a Soriano Calabro , i carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno hanno sottoposto a fermo di polizia giudiziaria un...