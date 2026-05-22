Asl BN capriolo recuperato e rimesso in libertà

Questa mattina a Telese Terme, un giovane capriolo è stato avvistato all’interno di un terreno recintato vicino a una scuola primaria. Dopo un intervento di recupero, l’animale è stato trasferito in un luogo sicuro e successivamente rimesso in libertà. La presenza del capriolo ha suscitato attenzione tra i residenti, che si sono fermati a osservare le operazioni. L’intervento è stato gestito dalle autorità sanitarie locali, che si sono occupate di assicurare la sicurezza dell’animale e delle persone presenti.

Tempo di lettura: 2 minuti Momenti di apprensione, ma anche di grande partecipazione emotiva, questa mattina a Telese Terme, dove un giovane capriolo, disorientato e spaventato, è stato avvistato all’interno di un terreno recintato nei pressi di una scuola primaria. Sul posto è intervenuto tempestivamente il Servizio Veterinario di Sanità Animale dell’ASL, con il supporto del Servizio di Cattura Guardia ODV operante per conto dell’Azienda Sanitaria, dei Carabinieri Forestali della stazione locale e del supporto tecnico del CRIUV di Napoli. L’animale è stato recuperato attraverso un’operazione condotta con estrema attenzione e senza modalità traumatiche. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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